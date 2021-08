Le gouvernement béninois va recruter 662 aspirants pour la formation d’enseignants au profit des Lycées techniques agricoles. Le concours se tient le samedi 16 octobre prochain. Il est organisé par le ministère du Travail et de la Fonction Publique pour le compte du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. C’est dans le cadre du renforcement des capacités des ministères et institutions de République en Ressources humaines de qualité.

Les personnes intéressées par ce concours doivent être de nationalité béninoise, jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité, être âgées de 18 ans au moins à la date de composition et de 38 ans au plus au 31 décembre 2021 pour les candidats titulaires de la licence professionnelle en sciences agronomiques. En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme d’études agricoles tropicales ils doivent être âgés de 37 ans au plus au 31 décembre 2021.

Le dépôt des dossiers du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021

Les agents de l’Etat, civils et militaires ou paramilitaires partis volontaires de la fonction publique, ne sont pas concernés par ce concours. Le dépôt des dossiers de candidatures se fera dans les directions départementales du travail et de la fonction publique du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021.

Les profils recherchés sont entre autres des aspirants professeurs certifiés en productions céréalière et légumineuse, production de plantes à fibres et textile; production de plantes à racines et tubercules, production de plantes oléagineuses , horticultures vivrière et ornementale, aviculture, cuniculture, élevage des bovins et petits ruminants.