Dans une déclaration conjointe avec son épouse Laura Bush, l’ancien président américain George W. Bush s’est exprimé sur la chute du gouvernement en Afghanistan. Le 43e président américain a exprimé sa tristesse face à la prise de contrôle rapide du pays par les talibans. « Laura et moi avons observé les événements tragiques qui se déroulent en Afghanistan avec une profonde tristesse », a déclaré Bush. « Nos cœurs sont lourds à la fois pour le peuple afghan qui a tant souffert et pour les Américains et les alliés de l’OTAN qui ont tant sacrifié », a-t-il affirmé.

L’ancien président a indiqué que les Etats-Unis ont la responsabilité d’évacué les Afghans, qui demandent refuge, puisqu’à l’en croire, ces citoyens afghans « aujourd’hui les plus à risque sont les mêmes qui ont été à l’avant-garde du progrès au sein de leur nation ». Georges Bush l’a fait savoir en rappelant la promesse du président Joe Biden d’évacuer les civils afghans, les citoyens américains et leurs alliés.

Réduire les formalités administratives pour les réfugiés

« Le gouvernement des États-Unis a l’autorité légale de réduire les formalités administratives pour les réfugiés lors de crises humanitaires urgentes. Et nous avons la responsabilité et les ressources d’assurer une sortie sûre pour eux maintenant, sans retard bureaucratique. Nos alliés les plus fidèles, ainsi que les ONG privées, sont prêts à aider », a ajouté l’ancien président. La guerre en Afghanistan avait commencé sous l’administration de George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Les talibans ont rapidement pris le contrôle de Kaboul dimanche, laissant les Américains et les civils afghans tenter désespérément de fuir le pays.

Sa confiance dans l’armée américaine

Dans sa déclaration, l’ancien président a exprimé sa confiance dans l’armée américaine pour mener des efforts d’évaluation et a déclaré qu’il aimerait parler directement avec eux et avec les anciens combattants qui ont servi en Afghanistan. « Beaucoup d’entre vous souffrent de blessures de guerre, à la fois visibles et invisibles. Et certains de vos frères et sœurs d’armes ont fait le sacrifice ultime dans la guerre contre le terrorisme. Chaque jour, nous avons été touchés par votre engagement et votre courage », a-t-il déclaré.