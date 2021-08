Le glyphosate, cette substance contenue dans de nombreux herbicides et produite par l’entreprise américaine, Monsanto, aurait des impacts sur les femmes enceintes. Il s’agit en effet, de la conclusion d’une étude publiée dans la revue américaine Environnemental Research, qui a examiné l’exposition des femmes enceintes au glyphosate. Selon les auteurs de cette étude, cette dernière pourrait diminuer la durée de la grossesse chez la femme enceinte.

La substance chimique a été détectée dans plus de 94% des échantillons

Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques ont effectué leur étude sur 163 femmes enceintes. Parmi elles, 69 ont eu un accouchement prématuré tandis que 94 ont mené à bien leur grossesse. Après avoir mesuré le taux de Glyphosate dans plusieurs échantillons d’urine pris lors du deuxième mois de grossesse, la substance chimique a été détectée dans plus de 94% des échantillons. C’est cela qui a permis d’établir un lien entre la présence de glyphosate chez la mère et une durée courte pour l’accouchement. Au regard du petit effectif de l’étude, les scientifiques ont toutefois estimé que leurs données doivent être confirmées sur des échantillons plus importants.

Une étude avait attiré l’attention sur ce lien

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des scientifiques font état d’un lien entre la durée d’accouchement raccourcie et la présence de glyphosate chez la femme enceinte. Il y a trois ans, une étude avait attiré l’attention sur ce lien, mais aussi sur le risque de mortalité infantile, entre autres. Une autre recherche de l’université de Michigan, publiée en mai 2021, avait montré que : « Des taux urinaires de glyphosate dans les échantillons prélevés vers la 26e semaine de grossesse étaient associés à une probabilité accrue de naissance prématurée ».