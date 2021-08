La Commission européenne a annoncé dans un communiqué ce mardi que l’Union européenne va fournir 3 millions d’euros d’aide humanitaire à Haïti qui a été frappée par un séisme de magnitude 7,2 et qui a fait plus de 1400 morts et près de 7000 blessés dans le sud-ouest de l’île le 14 août. Les 3 millions d’euros d’aide humanitaire de l’UE couvriront les besoins les plus immédiats, tels que la fourniture d’une assistance médicale aux hôpitaux locaux touchés, le soutien aux services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que la fourniture de services d’hébergement et de protection aux communautés les plus touchées et les plus défavorisées.

« Des besoins humanitaires urgents font suite au tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti. L’UE mobilise rapidement son soutien dans ce pays déjà extrêmement fragile, où les ouragans et les fortes pluies aggravent la situation à une époque où la pandémie de COVID-19 et l’escalade de l’insécurité étaient déjà une menace pour le pays. Nous sommes prêts à fournir une assistance supplémentaire », a déclaré la commissaire à la gestion des crises, Janes Lenarcic.

Mauvaise gestion des fonds

Depuis samedi, les Haïtiens et les sympathisants se sont tournés vers les médias sociaux pour exhorter les donateurs à envoyer de l’argent directement à des organisations caritatives haïtiennes ou via le gouvernement. Ils ont également critiqué ce qu’ils considéraient comme une mauvaise gestion des fonds après le séisme de 2010 et un ouragan majeur en 2016. Malgré des milliards de dollars d’aide, Haïti a chuté dans le classement mondial du développement. Suite à ces appels, des organismes des Nations Unies, l’Agence américaine pour le développement international (USAID),la Croix-Rouge et des gouvernements du monde entier ont promis de soutenir le pays.