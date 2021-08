Les choses vont de plus en plus mal en Haïti suite au récent séisme qui a fait d’énormes dégâts matériels mais aussi humains. Autrefois estimé à plus de 724 morts, le bilan du puissant tremblement de terre a été revu à au moins 1297 personnes décédées. Par ailleurs, d’après un communiqué du service de protection civile, la tragédie qui a frappé le sud-ouest du pays le samedi 14 août dernier, a fait plus de 5700 blessés.

Haïti a également reçu l’aide de plusieurs pays dont l’Equateur

Selon un média français, plusieurs matériels sont mobilisés pour retrouver les personnes enfouies sous les décombres. Dans la ville de Cayes, les tractopelles et camions œuvraient pour déplacer les dalles de bétons des bâtiments qui se sont écrasées. Notons que suite au séisme de magnitude 7,2 les autorités ont dépêché vers les régions sinistrées des médicaments et du personnel médical. Haïti a également reçu l’aide de plusieurs pays dont l’Equateur, le Mexique, la République dominicaine et les Etats-Unis, en termes d’équipements médicaux, rations d’urgence ou encore envoi de personnel.

Hier dimanche 15 août 2021, le chef de l’Eglise catholique, le pape François, a dit son soutien à la population haïtienne, tout en disant « espérer que la communauté internationale s’implique en leur faveur ». Des craintes subsistent cependant au niveau des aides à l’endroit des victimes, puisqu’elles pourraient être mises à mal par la tempête Grace, qui aura prochainement lieu. D’un autre côté, la logistique d’urgence pourrait aussi être entravée par l’insécurité qui frappe Haïti depuis maintenant plusieurs mois.