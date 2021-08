Igor Vovkovinskiy, l’homme le plus grand des États-Unis, est décédé vendredi d’une maladie cardiaque. L’Ukrainien de 2,35 m sous la toise est parti à l’âge de 38 ans. Sa mère, Svetlana, a d’abord annoncé sur Facebook son décès dans le Minnesota. Elle et son frère aîné Oleh étaient à son chevet lors de son décès. « Son dernier dîner était : un morceau de gâteau de Kiev et Fanta », a écrit sa mère sur Facebook.

« Quelques heures avant sa mort, il était accompagné de la femme d’Oleh Alla et des enfants. Igor était content de les voir, et bien qu’il lui soit difficile de parler, il a essayé de plaisanter sur son neveu Andriy, s’il avait appris l’ukrainien en un mois en Ukraine », a-t-elle raconté. Vovkovinskiy vivait à Rochester après son voyage aux États-Unis depuis l’Ukraine pour se faire soigner lorsqu’il était enfant en 1989. Vovkovinskiy avait une tumeur pressant contre son hypophyse, ce qui l’amenait à sécréter des niveaux anormaux d’hormone de croissance.

Le plus grand partisan d’Obama au monde

Lorsqu’il avait 27 ans, il a été déclaré la personne la plus grande d’Amérique par un représentant du Guinness World Records lors du « Dr. Oz Show ». Il a attiré l’attention nationale en 2009 lorsque l’ancien président Barack Obama l’a remarqué lors d’un rassemblement électoral au cours duquel il portait un t-shirt sur lequel était écrit « le plus grand partisan d’Obama au monde ». En 2013, Vovkovinskiy avait porté un candidat ukrainien sur scène pour participer à un concours de musique. Il est né le 8 septembre 1982 à Bar, en Ukraine, de Vovkovinska et Oleksandr Ladan, selon la maison funéraire Ranfranz and Vine.