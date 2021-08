Comme le dit le chef de l’Etat , le Bénin est dans une logique d’indépendance véritable. Il s’emploie à se développer, s’émanciper, pour ne pas dépendre de la « charité des autres ». Ce discours de Patrice Talon plait beaucoup au député Orden Alladatin. Il soutient que le Bénin doit véritablement se prendre en main pour ne plus être une position d’assisté .

« Les coups d’Etat qu’on a souvent fait au Bénin vous savez à quoi c’est dû? Pour boucler les budgets au Bénin, il fallait toujours que la France amène son appui budgétaire sinon on ne boucle pas. Le trésor français, le contribuable français, on doit prendre son argent pour venir compléter ce qu’on a mobilisé, le peu que nous avons mobilisé pour que nous puissions payer les fonctionnaires » a-t-il déclaré dans un reportage de la télévision nationale sur la reconquête de la souveraineté et de la dignité du Bénin. Le député se réjouit de voir son pays se prendre en main aujourd’hui.

Il en veut pour preuve la construction de l’infrastructure routière qui mène du supermarché Erevan à l’ancien pont de Cotonou, en passant par derrière la présidence de la République et le port. D’après le parlementaire, c’est l’argent venu du port qui a permis de réaliser cette route. « Mais cet argent-là, il était là mais ça passait où depuis » s’interroge le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale.