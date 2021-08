La commune de Zagnanado dans le département du Zou est en proie à des inondations provoquées par les crues des fleuves dans la région. Les populations dans l’emprise des deux cours d’eau qui traversent la commune, l’Ouémé et le Zou, sont les plus vulnérables avec un niveau d’eau qui a atteint déjà 900 millilitres. Selon le maire Justin Kannnikpo joint au téléphone hier lundi par la radio nationale, il y a déjà eu mort d’homme par noyade. Il demande donc à la population de s’abstenir des comportements à risque à savoir la traversée des cours d’eau à grand débit et la consommation des eaux du bassin.

Deux sites aménagés pour accueillir les sinistrés

L’édile demande aussi à ses administrés de dénoncer tout comportement à risque pour une intervention rapide des services spécialisés. Les populations menacées par ces inondations devront par ailleurs quitter leurs habitations habituelles. Le maire Kanninkpo informe des dispositions qui sont prises pour les reloger.

« Nous sommes en train de préparer deux sites pour cette opération. Le premier est dans l’arrondissement de kpèdékpo et le deuxième dans l’arrondissement de Dovi », a-t-il déclaré. Dans un récent communiqué, le ministre de l’intérieur Alassane Seibou informait déjà que la commune de Zagnanado était en alerte rouge, celles de Adjohoun, Bonou, Karimama et Malanville, en alerte orange.