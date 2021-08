En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, depuis son arrivée aux affaires de l’Etat, peine à tenir l’engagement qu’il a pris de lutter contre l’insécurité dans le pays. La ville de Beni, épicentre de l’épidémie d’Ebola, est toujours terrorisée par une milice notoire qui continue d’opérer. L’ADF, un groupe obscur aux racines islamistes qui s’est formé dans l’ouest de l’Ouganda en 1995, est actif dans la zone frontalière avec d’autres milices armées. Et cela fait partie des combats régnant au Nord-Kivu. Mais dans sa lutte le président congolais sait compter sur de solides appuis régionaux. Après la Tanzanie, ce sont des soldats kenyans qui sont depuis lundi dans le pays pour soutenir l’effort du gouvernement dans la pacification des régions en conflits.

Le Kenya en renfort…

Le 21 avril, le Kenya et la République démocratique du Congo (RDC), par leur président respectifs Uhuru Kenyatta et Felix Tshisekendi, ont signé des accords sur la sécurité et de défense face aux menaces croissantes de l’État islamique de la province d’Afrique centrale (ISCAP), actif dans l’est de la RDC. Ces pactes de sécurité et de défense prévoient des mécanismes de coopération entre les deux pays dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’immigration, la contrebande d’armes, la cybersécurité, les douanes et le contrôle des frontières.

De fait, En juin, la Force de réaction rapide (QRF) des Forces de défense du Kenya (KDF) a été sélectionnée pour représenter le pays en République démocratique du Congo, et devrait se joindre à la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Les forces kenyanes opéreront à Mavivi à Beni, dans l’est du Congo, aux côtés de l’armée congolaise et de contingents du Népal, d’Afrique du Sud et de Tanzanie. Depuis ce lundi, le déploiement des troupes kenyanes est chose effective. Selon Radio France Internationale, c’est par contingents entiers que les troupes kenyanes sont arrivées Lundi et mardi à Goma « chef-lieu de la province du Nord-Kivu » avec d’autres convois attendus pour ce mercredi.

Le déploiement en RDC, selon la presse kenyane, augmentera le nombre de forces kenyanes dans le pays de 200 soldats à 1600 soldats et officiers de renseignement. Les soldats et officiers du renseignement kényans en RDC serviront en outre pour une période allant de quatre mois à quatre ans selon qu’ils relèvent de l’accord de sécurité Kenya-RDC ou de la MONUSCO. L’objectif principal de la mission sera de contenir l’expansion du binôme composé par l‘ISCAP, État islamique de la province centrafricaine et ADF, Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe militant islamiste originaire d’Ouganda.