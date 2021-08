Shawn Corey Knoles-Carter alias Jay-Z est un rappeur et homme d’affaires américain que l’on ne présente plus aujourd’hui. Au regard des succès que la star collectionne depuis quelques années, on est bien tenté de dire que tout ce que la rappeur américain touche lui réussit. Le mari de la chanteuse à succès Beyoncé est depuis quelques années classé dans la catégories des milliardaires selon le magazine Forbes.

Il y a quelques mois, Jay-Z a vendu sa plateforme de streaming musical à la demande avec abonnement Tidal. Après cette opération la fortune du rappeur américain Jay-z a grimpé de 40%. Mais cela ne semble pas arrêté la star qui selon nos sources veut se lancer dans un nouveau business. Selon TMZ, Jay-Z et un associé cherche à obtenir une licence auprès de Commission des jeux de New York pour le pari sportifs en ligne.

La star de la chanson américaine Jay-Z qui a plusieurs hits à son actif veut ouvrir un bookmaker à New York. Selon des sources généralement bien introduites, l’associé de Jay-Z dans cette nouvelle affaire n’est rien d’autre que son ami Michael Rubin. Selon Bloomberg qui parle des éléments déposés à la commission des jeux de New York, Jay-Z et Roc Nation vont être utilisés pour “aider à attirer de nouveaux clients, à engager les parieurs sportifs existants et à étendre l’empreinte globale du bookmaker Fanatics“