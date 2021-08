Comme en 2018, le Lac Toho fait de nouveau parler de lui. On y a encore découvert récemment des poissons morts qui flottaient à la surface de l’eau. “Du pain bénit” pour les populations qui se sont empressées de les ramasser. Seulement ce comportement est dangereux parce qu’il expose à des risques sanitaires. Malgré les sensibilisations faites par les autorités rien n’a semblé émousser les ardeurs de ces populations décidées à profiter de ce qu’elles considèrent comme une opportunité pour faire de bonnes affaires.

Face à cet entêtement, la police républicaine du département a décidé de passer à l’acte. Elle a organisé des patrouilles qui sont maintenant plus fréquentes dans les localités où les populations ramassent ces poissons morts. Les agents de la police ont même perquisitionné certaines maisons où se trouvaient des lots de poissons. Ils ont été saisis puis enfouis dans le sol, en profondeur.

Le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments a déjà fait des prélèvements

C’est le vendredi dernier que le directeur départemental de la Police républicaine du Mono Boniface Agbohouto et ses unités d’intervention portaient la nouvelle aux membres de la Plateforme départementale de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique, lors d’une réunion. Pour expliquer ce phénomène de morts de poissons dans le lac Toho, une délégation du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments a déjà fait des prélèvements au niveau du lac. On attend donc qu’ils nous expliquent ce qui a pu causer un tel carnage dans les rangs des poissons.