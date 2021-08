La coupe de l’Euro 2020 n’a pas été bonne pour la sélection nationale française. Elle a été en effet éliminée aux huitièmes de finales, aux tirs aux buts, par la Suisse. Plus d’un mois après ce bilan négatif, l’entraineur de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est exprimé sur la situation face à la presse. Dans une interview accordée au média sportif français L’Equipe, ce vendredi 20 août 2021, il a abordé les cas des joueurs Benzema et Mbappé.

« Je n’étais pas prisonnier du rappel de Karim Benzema »

Le moins qu’on puisse dire c’est que Didier Deschamps n’a pas de regrets concernant la performance du joueur du Real Madrid pendant l’Euro. « Tout ce qu’il devait faire, il l’a très bien fait. Après, j’ai été amené à modifier l’équipe pour différentes raisons. Je sais que ce n’est pas l’idéal. (…) Non, je n’étais pas prisonnier du rappel de Karim Benzema. Avant d’acter son retour, j’ai eu le temps de réfléchir aux options différentes » a ajouté le sélectionneur français. Au cours de son intervention, Didier Deschamps a abordé le cas de l’attaquant parisien Kylian Mbappé, qui n’a pas brillé tout au long de sa participation à l’Euro.

Il n’a pas mis en doute les bonnes intentions de Mbappé

Didier Deschamps n’a pas mis en doute la capacité de ce dernier à être un bon joueur sur le terrain et ses bonnes intentions. « Il avait la détermination et les très bonnes intentions qu’il fallait. Mais il n’a pas eu l’efficacité souhaitée, et qu’il souhaitait lui-même, même s’il a été impliqué sur cinq de nos sept buts. Après, sur le débat de le sortir ou non en cours de match, c’est toujours le dilemme avec un joueur comme lui: on parle d’un joueur capable de faire la différence à tout moment, même quand il est moins bien. Comme en Croatie, où il n’est pas au mieux de sa forme, mais qu’il nous fait gagner » a-t-il déclaré.