La situation en Afghanistan après la prise du pourvoir par les talibans continuent de faire l’actualité internationale. Des avions continuent d’évacuer les populations qui ne veulent pas rester dans le pays. Dans ce cadre, certains pays africains comme l’Ouganda ont annoncé tendre la main aux réfugiés afghans. Outre ce pays, le Rwanda va bientôt accueillir des réfugiés de l’Afghanistan.

L’école va y rester pour un semestre complet

Ces derniers sont des écolières de la School of Leadership d’Afghanistan. L’information a été donnée le mardi 24 août 2021, sur Twitter, par la fondatrice de l’établissement. La nouvelle a également été confirmée par le ministère rwandais de l’éducation qui n’a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux écolières. A en croire la directrice de l’internat, Shabana Basij-Rasikh, ce sont au total 250 personnes à savoir des élèves, professeurs, employés ainsi que les membres de leurs familles qui ont pris départ de Kaboul et viennent dans le pays en passant par le Qatar. Une fois arrivé dans le pays, l’école va y rester pour un semestre complet. Au regard de la situation, que traverse le pays depuis quelques semaines, la fondatrice de l’école a dit espérer qu’il s’agit d’un déménagement temporaire.

Elle souhaite en effet retourner avec les écolières, dans son pays, lorsque la situation le permettra. Rappelons que ce ne sont pas les premiers refugiés que le Rwanda accueille. Plus de 130 000 réfugiés provenant des pays voisins et surtout du Burundi et de la RDC, sont déjà dans le pays. Hormis le Rwanda, l’Ouganda a commencé à recevoir les réfugiés afghans. C’était hier mercredi 25 août 2021 que le premier avion venant de Kaboul est descendu dans le pays.