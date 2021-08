Il y a quelques jours, une opération de libération des espaces publics a démarré à Cotonou. Ce jeudi 12 août, les agents de police sont descendus dans le parc triangulaire du marché Dantokpa pour libérer les voies de ce centre d’affaires. Ainsi donc, selon les informations rapportées par le journal Le Matinal, les deux côtés du trajet pharmacie 4 thérapies-station Lègba ont été totalement dégagés.

” C’est inimaginable. On déserte le marché pour venir s’installer sur la voie…”

On ne retrouve plus de commerçants en ces lieux. L’opération se poursuit actuellement. Dans une récente interview accordée au quotidien La Nation, Alain Orounla dénonçait déjà l’occupation de ce trajet. « C’est inimaginable. On déserte le marché pour venir s’installer sur la voie, sur la chaussée entravant la circulation, avec tout ce que cela comporte comme pollution, production de déchets de tous genres. C’est un spectacle insoutenable, d’autant plus insoutenable qu’il se produit aux abords du marché Dantokpa qui a la vocation d’accueillir des gens de la sous-région, des gens qui viennent d’un peu partout » déclarait le préfet du Littoral.

Rappelons que l’opération de libération de l’espace public concerne d’autres départements du Bénin comme l’Atlantique, le Zou et le Borgou. A Abomey par exemple, le maire a déjà intimé l’ordre aux occupants des trottoirs de libérer ces espaces. C’est à travers un communiqué en date du 11 août 2021.