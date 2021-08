Au Bénin, l’opération de libération des trottoirs est en cours dans plusieurs départements. Le Zou ne sera pas épargné. Le préfet Firmin Kouton prévient déjà que cette opération se mènera sans complaisance. Il met donc en garde ceux qui s’entêtent encore à rester sur ces trottoirs malgré les injonctions des autorités. « On a passé assez de temps à sensibiliser à travers des communiqués radiodiffusée. Certains maires ont également pris des arrêtés pour interdire l’occupation de ces ouvrages. La répression va pouvoir alors commencer » a-t-il déclaré selon les propos rapportés par quotidien Le Matinal.

« Les gens trouvent tout facilement »

La direction départementale de la police républicaine, les maires d’Abomey et de Bohicon et le préfet, préparent une descente musclée sur le terrain, a-t-il ensuite laissé croire. « Nous sommes dans un pays où les gens sont têtus » déplore par ailleurs Firmin Kouton. On n’a pas aménagé les espaces publics pour des activités commerciales, Non ! Ce n’est pas un étalage, insiste l’autorité préfectorale, persuadée que dans son pays « les gens trouvent tout facilement ».

« Ce n’est pas à cause de vos activités commerciales que vous allez empêcher les autres de circuler. On va où avec cela ? Si quelqu’un veut faire le commerce qu’il le fasse dans les conditions requises et dans un endroit propice afin d’éviter d’endommager les biens publics et de causer des désagréments à autrui » exhorte Firmin Kouton. Les occupants illégaux des trottoirs sont avertis.