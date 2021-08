Au Bénin, l’Eglise catholique pense aux victimes des violences électorales de 2019 et de 2021. En effet, l’Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques soutenue par les Evêques, est à l’initiative d’une levée de fonds pour venir en aide aux personnes affectées par les dernières violences électorales au Bénin. Il s’agit de mettre en place un projet qui n’est en réalité qu’un ensemble d’actions menées auprès des victimes afin de réduire la fracture sociale et de préparer le terrain pour la réconciliation et de la paix.

C’est du moins ce qu’a déclaré l’archevêque de Cotonou Monseigneur Roger Houngbédji dans l’hebdomadaire catholique La Croix du 20 août dernier. Il parlait en effet, de ce projet dénommé « Œuvre de charité, de dialogue et de réconciliation postélectorale ». L’Archevêque de Cotonou exprimera ensuite la préoccupation du Conseil épiscopal du Bénin devant la crise politique que traverse le Bénin.

” Les arrestations et les emprisonnements seraient-ils les vrais besoins des populations…”

Pour lui, il est « encore légitime de se poser des questions : les arrestations et les emprisonnements seraient-ils les vrais besoins des populations après les élections présidentielles ? N’est-il pas plus urgent d’agir pour fournir aux populations le minimum vital, la sécurité et la paix ? » s’interroge Mgr Roger Houngbédji pour qui la nécessité d’œuvrer au développement intégral dans une nation pacifiée, mérite une attention particulière et « exige de nous des actions concrètes et efficaces pour la justice, la réconciliation et la paix » .