La semaine dernière, un étudiant congolais en garde à vue en Inde est décédé. Après cet incident qui a suscité l’indignation de plusieurs Africains, des foules ont attaqué depuis quelques jours des entreprises et des véhicules indiens dans la capitale de la République démocratique du Congo. Selon la police, cela fait partie des retombées de la mort de l’étudiant congolais. Joël Malu, étudiant congolais à Bangalore a été arrêté à Bangalore le 1er août, soupçonné de possession de drogue.

La police indienne a déclaré qu’il s’était plaint de douleurs thoraciques et avait été transféré dans un hôpital, où il est décédé. La mort de Malu a déclenché des affrontements entre des manifestants et des officiers indiens brandissant des matraques à Bengalum le lendemain. Déjà dans le passé, des diplomates africains s’étaient plaints du racisme à l’encontre de leurs citoyens vivant en Inde, en particulier à la suite de l’assassinat d’un Congolais à Delhi en 2016.

La sécurité des biens et des personnes

La police congolaise a déclaré que la foule avait pillé des magasins et des entrepôts indiens le 12 août, incendié une voiture et lapidé trois autres véhicules dans le quartier de Limete à Kinshasa en réponse à une fausse rumeur selon laquelle un deuxième ressortissant congolais était mort en Inde. « Des non civilisés, principalement des jeunes, ont pillé des magasins et des entrepôts appartenant à des ressortissants indiens », a déclaré le commissaire de police de Kinshasa Sylvano Kasongo.

« Ce qui nous inquiète, c’est la sécurité des biens et des personnes, mais je pense qu’il n’y a pas eu des grands incidents, il y a eu un incident aujourd’hui (jeudi)… Il faut que le gouvernement sécurise les biens, les personnes et les investissements indiens, » a déclaré pour sa part, Akbar Mulla représentant des commerçants indiens.