Le monde fait face à pandémie depuis plus d’un an qui fait de nombreuses victimes. Ces derniers mois ont été encore plus rude pour la planète qui fait face à une recrudescence des cas confirmés depuis l’apparition de plusieurs variants. La Malaisie, est un pays d’Asie du Sud-Est n’est pas épargnée. Les récents chiffres du pays le montre aisément : presque 1,3 millions de cas confirmés contre un peu plus de 11 000 décès. En début de semaine, une célèbre chanteuse s’est éteinte à 36 ans après avoir été testé positive.

C’est une histoire tellement touchante. L’une des célèbres voix de la musique malaisienne s’est éteinte lundi dernier après avoir donné la vie à son 4è enfant . Siti Sarah Raisuddin connue sous le nom d’artiste Siti Sarah est décédée du covid-19 qu’elle a contracté le mois dernier. Alors qu’elle était enceinte de huit mois à l’époque, son mari et leurs trois enfants avaient été également testés positifs au Covid-19. Plus tard, l’état de santé de la célèbre chanteuse s’est aggravée.

Difficultés respiratoires

Sur le réseau social Instagram, Siti Sarah avait posté une vidéo appelant ses fans à avoir une pensée pour elle dans leurs prières. Dans cette vidéo, on pouvait la voir assise dans un fauteuil roulant avec un dispositif lui permettant d’avoir de l’oxygène. A ce stade on pouvait aisément imaginé qu’elle avait des difficultés respiratoires après sa contamination. La semaine dernière, la célèbre chanteuse a été admise dans un hôpital. Placé dans un coma, Siti Sarah a accouché par césarienne mais n’a plus ouvert ses yeux pour contempler le bébé auquel elle a donné naissance. Son mari, Shuib Sepahtu, un comédien malaisien, qui est sorti totalement bouleversé par cette épreuve a confié que Siti Sarah «s’est battue pour sauver » leur bébé.

Un instant difficile

«Avec l’aide des infirmières et docteurs, j’ai pu passer un appel vidéo et c’est la dernière fois que mes enfants ont posé les yeux sur elle lorsqu’elle était encore en vie. A ce moment-là, j’ai vu des larmes couler de ses yeux, comme si elle comprenait ce qu’on lui disait. Après que les enfants sont allés se coucher, je suis allé à l’hôpital, mais je n’ai pas eu le droit de la voir», a confié le mari de la chanteuse très connue dans son pays. Il a par ailleurs confié qu’il a été très dur pour lui d’annoncer à ses enfants le décès de leur mère. Cet instant a été publié sur les réseaux sociaux. «Nous venons de nous séparer du monde, mais nous nous retrouverons au paradis», peut-on lire en légende d’une publication montrant l’instant difficile sur le compte Instagram de la chanteuse.