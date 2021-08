La star du R&B R. Kelly a été jugé mercredi à Brooklyn pour avoir été le chef d’un stratagème de deux décennies dans lequel il recrutait des femmes et des filles mineures pour des relations se*uelles. Les déclarations liminaires sont prononcées devant un jury de sept hommes et cinq femmes, qui décidera du sort de Kelly, 54 ans. Kelly, a plaidé non coupable et a fermement nié tout acte répréhensible. Le procès, retardé plusieurs fois par la pandémie et qui devrait durer environ un mois, devrait inclure des détails effrayants sur les abus présumés de Kelly, y compris des témoignages de certaines accusatrices et d’au moins un accusateur.

« Cette affaire concerne un prédateur », a déclaré la procureure adjointe des États-Unis, Maria Melendez, dans sa déclaration liminaire. « Un homme qui a utilisé des mensonges, des manipulations, des menaces et des abus physiques pour dominer ses victimes et éviter de rendre des comptes pendant des années », a-t-elle indiqué. Selon Melendez, la star a utilisé sa renommée pour abuser des jeunes femmes et des filles, et même des garçons. « Ce que son succès et sa popularité lui ont apporté, c’est l’accès aux filles, aux garçons et aux jeunes femmes », a-t-elle déclaré. « Cette affaire ne concerne pas une célébrité qui aime beaucoup faire la fête », a-t-elle ajouté.

Il a demandé à être Papa

Les procureurs feront valoir que Kelly, dont le nom complet est Robert Sylvester Kelly, a utilisé un entourage de managers, de gardes du corps et d’autres pour recruter des femmes et des filles, parfois lors de concerts, pour qu’il ait des relations se*uelles et des abus, et a enregistré leurs activités. Kelly est accusé d’avoir demandé aux victimes de faire preuve d’un « engagement absolu » et d’obéir à des règles strictes, notamment de ne manger ou d’aller aux toilettes qu’avec sa permission, de ne pas regarder les autres hommes et de l’appeler « Papa ».

Des groupies mécontentes

Le procès est le point culminant de plusieurs années de soupçons et d’accusations contre Kelly, dont beaucoup ont été discutés dans le documentaire de 2019 « Surviving R. Kelly ». L’équipe juridique de Kelly a qualifié dans des documents judiciaires les accusateurs de leur client de « groupies mécontentes » qui se languissaient d’être avec lui, pour changer leurs histoires plus tard. Le procès intervient également près de quatre ans après le début de l’ère #MeToo, lorsque de plus en plus de femmes ont commencé à dénoncer les abus commis par des hommes célèbres et puissants. Kelly pourrait faire face à des décennies de prison s’il est reconnu coupable.