Au Bénin, le pouvoir veut réformer la gouvernance locale. Il estime qu’il est temps d’engager une transformation qualitative de l’ensemble des collectivités territoriales en vue d’y améliorer les conditions de vie. Lors de son adresse à la nation à la veille des 61 ans de l’indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a laissé entendre que les textes qui organisent les communes du Bénin ainsi que les outils de leur gestion seront revus dans le cadre de cette réforme qu’il juge « ambitieuse ». Le spécialiste de la décentralisation Franck Kinninvo fait sienne les propos du chef de l’Etat.

A l’en croire, les enjeux de la décentralisation, c’est le développement local mais dans un cadre ou le citoyen est épanoui et participe à la formulation de politiques publiques locales. Ce n’est rien d’autre que la démocratie locale, explique t-il. D’après lui, tout ceci se retrouve dans le message de Patrice Talon. Cependant, il prévient contre les travers dans lesquels ces réformes peuvent conduire.

“Que les réformes-là ne remettent pas en cause les principes de base”

« Je souhaite que ces réformes-là ne remettent pas en cause les principes de base, à savoir la libre administration des collectivités territoriales, la participation citoyenne, le rôle du conseil communal et municipal et l’organe exécutif de la commune » a-t-il déclaré. En clair, le spécialiste de la décentralisation ne veut pas que les communes deviennent des sous-préfectures. « Il faut les protéger et qu’il y ait des canaux de collaboration, une complémentarité, sans pour autant que (ces) communes ne deviennent des sous-préfectures à la botte de l’état central » insiste Franck Kinninvo.