Le Bénin accueille à partir de ce mercredi 4 août jusqu’au 8 août 2021, la 4è édition des championnats d’Afrique de roller Sports et la 2è édition de African inline freestyle championships. Ces deux compétitions vont se dérouler dans deux villes que sont Porto-Novo et Cotonou. Avant le démarrage de la compétition ce jour, la Fédération béninoise de roller sports a organisé, ce mardi 3 août sur l’esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou, la cérémonie d’ouverture riche en couleur.

Ils sont 21 pays à prendre part à la 4è édition des championnats d’Afrique de roller Sports et à la 2è édition de African inline freestyle championships qui se déroulent à Cotonou et à Porto-Novo du 4 au 8 août 2021. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Burkina-Faso, de la Guinée Bissau, du Sénégal, de l’Angola, de l’Egypte, du Ghana, du Nigéria, du Niger, du Mozambique, du Soudan, de la Sierra Leone, du Congo Brazzaville, de la RDC, du Cameroun, de la Guinée Conakry, du Gabon, de la Tanzanie, du Libéria et du Bénin, pays hôte. Champion d’Afrique trois fois déjà (Lomé 2017, Ismaïlia 2018 et Congo 2019), le Bénin se doit de tenir son rang et de tenir le pari de la bonne organisation. Et Marius Tchibozo, président de la Fédération béninoise de roller sports est bien confiant. «Je suis très sûr que ce championnat sera exceptionnel puisque le Bénin est un pays dont la diversité et les valeurs culturelles transmises comme héritage symbolisent l’hospitalité », indique-t-il lors de la cérémonie d’ouverture.

Il rassure que l’enregistrement des performances va se faire par un dispositif ultra moderne avec des photos finish. Des tests COVID et anti dopage sont prévus tout au long des compétitions. Pour sa part, Nathanaël Koty, président de la Confédération africaine de Roller sports (Word Skate africa) a invité chacun à la patience, à la discipline et au respect des règles pour inviter la propagation du coronavirus. Le Directeur des sports et de la formation sportive, Okry Nonvignon, représentant du ministre des sports, a relevé que pendant quatre jours, les jeunes pratiquants de roller venus de divers pays africains, vont rivaliser d’ardeur pour hisser le nom de leurs pays aux palmarès des nations championnes.

A l’en croire, « le choix porté sur les villes de Cotonou et du Porto-Novo mais surtout sur notre pays pour abriter cette grande manifestation sportive constitue pour nous une source d’honneur, de fierté et de joie ». Il a invité les pratiquants de roller sports présents au Bénin à étaler tout leur talent et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour une compétition élevée. Il a rappelé à chacune des délégations que « quels que soient les enjeux, une compétition sportive demeure un espace d’intégration, d’amitié, de fraternité, de tolérance, de communion et de fair-play ». Il a aussi invité tous les juges à s’acquitter de leur mission avec abnégation et impartialité. Cette cérémonie d’ouverture a été un moment de découverte de quelques plateaux culturels du Bénin pour les délégations présentes pour la compétition. Entre la danse Têkê et la démonstration des Zangbéto en passant par la danse des masques, Guèlèdè et autres, un pan de la richesse culturelle du pays hôte a été visité au cours de cette cérémonie d’ouverture. Il y a eu aussi ce mardi, le recyclage des juges. La compétition proprement dite a commencé ce mercredi 4 août à Porto-Novo et à Cotonou.