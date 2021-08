Les usagers des routes de Dakar ne verront plus bientôt en circulation les « Car rapid » et « Ndiaga Ndiaye ». Selon les précisions qui ont été apportées par le directeur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), Thierno Birahim Aw, ces moyens de déplacement seront définitivement retirés de la circulation d’ici la fin de l’année 2021.

L’annonce a été faite à la faveur d’une rencontre qu’il y a eu avec les instances d’un groupement d’intérêt économique (Gie) de l’Association de financement des transports urbains (Aftu), à la chambre de Commerce de Dakar. Il s’agissait en effet d’une rencontre de renouvellement de ces différentes instances. La décision fait suite à une déclaration de Macky Sall après un Conseil présidentiel en mars 2020.

Des véhicules de plus de 40 ans

Cette rencontre qui avait été consacrée à l’Environnement a été l’occasion pour le président sénégalais d’indiquer qu’un « véhicule qui a plus de 40 ans ne doit plus transporter des personnes ». Les « Car rapid » et « Ndiaga Ndiaye ». Avant le régime Macky Sall, les précédents avaient également opiné sur le sort qui allait être réservé à ces moyens de déplacement dans la capitale sénégalaise. Jugés trop polluants et trop dangereux sur la route, ces véhicules devraient disparaître de la circulation depuis 2018.