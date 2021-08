La pandémie relative au nouveau coronavirus n’épargne visiblement personne au Sénégal. Selon une annonce qui a été faite par l’ancien ministre d’Etat Habib Sy, il aurait été testé positif au Covid-19. « Le résultat est tombé. Je suis un cas positif à la Covid-19. Le Tdr et le Pcr l’ont confirmé. L’origine ou la source ? Les médecins ne le savent pas ; moi non plus. Les sachants en la matière le qualifient de « cas communautaire », a précisé le Directeur de Cabinet du président Abdoulaye Wade.

L’homme politique sénégalais indique qu’il prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas compromettre davantage son état de santé ou celui des autres. Il a tout de même fait remarquer qu’il a déjà reçu les deux doses du vaccin mis sur pied contre le nouveau coronavirus.

“Je ne suis ni un cas grave ni un cas sévère”

« Présentement, je suis confiné à mon domicile, suivi par deux cousins, éminents professeurs de médecine, et mes deux filles médecins, après leurs heures de travail. Un privilège que Dieu m’a accordé. Je ne suis ni un cas grave ni un cas sévère. Les deux doses de vaccin m’ont déjà été administrées », a-t-il poursuivi. Rappelons que le nombre de cas n’a cessé d’augmenter dans le pays au cours de ces dernières semaines.