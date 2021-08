Mauvaise nouvelle pour le milliardaire américain Jeff Bezos et son entreprise Blue Origin. En effet, la plainte déposée par cette dernière, qui contestait une décision de la NASA après qu’elle ait attribué un contrat à la société SpaceX d’Elon Musk, a été rejetée. Le Government Accountability Office (GAO) qui a rendu la décision n’a pas été convaincu par les arguments avancés par la société dirigée par le fondateur d’Amazon.

« SpaceX a soumis la proposition la moins chère avec la note la plus élevée »

Dans sa décision, il a indiqué avoir rejeté « les arguments selon lesquels la Nasa a agi de manière inappropriée en attribuant un seul contrat à SpaceX ». Par ailleurs, le GAO a justifié sa décision par le fait que « la NASA a décerné un prix à SpaceX pour un prix évalué total de 2 941 394 557 de dollars ». Mais, après avoir fait cas que : « SpaceX a soumis la proposition la moins chère avec la note la plus élevée, et que les offres soumises par Blue Origin et Dynetics étaient nettement plus chères, la NASA a également conclu que l’agence n’avait pas le financement nécessaire pour décerner plus d’un prix ».

Elle avait sélectionné plusieurs compagnies

Pour rappel, Blue Origin désapprouve le fait que la NASA ait attribué seulement à SpaceX, un contrat pour lequel elle avait sélectionné plusieurs compagnies dont Dynetics, Blue Origin et la société d’Elon Musk, au cours du mois d’avril 2020. Cela, dans le but d’envoyer une équipe d’astronautes à la surface de la lune à partir de 2024. Un an plus tard, l’agence fédérale américaine a par contre décidé de ne choisir que SpaceX, au grand dam de Jeff Bezos et de sa compagnie Blue Origin.