L’un des principaux ingénieurs de Blue Origin a quitté le constructeur aéronautique pour rejoindre son principal concurrent, SpaceX. Nitin Arora aurait travaillé sur l’atterrisseur lunaire de Blue Origin au moment de son départ. On ne sait pas pourquoi il a choisi de partir, mais SpaceX d’Elon Musk a récemment remporté un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la NASA pour construire un nouveau vaisseau d’atterrissage lunaire, ce qui pourrait avoir contribué à sa décision. Blue Origin avait proposé son atterrisseur lunaire pour le projet, qui ramènerait les humains sur la lune d’ici 2024.

« Vendredi (13 août) était mon dernier jour à BLUE ORIGIN. C’était un sacré tour de travailler sur le programme lunaire. Vraiment honoré d’avoir eu la chance de travailler avec et de diriger des personnes incroyablement intelligentes et passionnées au cours des trois dernières années. Un merci spécial à tous ceux avec qui j’ai travaillé quotidiennement. Vous me manquerez tous. Prochain arrêt, SpaceX ! Je suis incroyablement excité et j’ai hâte d’y être », avait annoncé l’ingénieur le samedi 14 août sur Linkedin.

Une évaluation illégale et inappropriée des proposition

Après que SpaceX ait obtenu le contrat avec la NASA, Blue Origin a annoncé avoir déposé une plainte contre le gouvernement américain, affirmant qu’une « évaluation illégale et inappropriée des propositions » était impliquée dans sa décision d’accorder le contrat à la société de Musk. Plus tôt ce mois-ci, Jeff Bezos avait tenté de détourner l’offre de Musk et a proposé de couvrir 2 milliards de dollars des coûts de l’agence spatiale afin d’être reconsidéré pour le contrat que SpaceX a remporté en avril.