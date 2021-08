Membre fondateur de la Confédération africaine de randonnée pédestre (CARP), la Fédération béninoise de Sport pour tous (FBST) accueille du 1er au 5 septembre 2021, ses paires de la zone Ouest. C’est à travers une conférence de presse tenu ce jeudi 19 août 2021 à la salle de réunion du ministère des sports que les responsables de la FBST ont annoncé l’organisation au Bénin de cet évènement qui va réunir des pays de l’Afrique de l’Ouest.

10 pays de l’Afrique de l’ouest sont attendus à la rencontre de la Confédération africaine de randonnée pédestre (CARP) qui se tient du 1er au 5 septembre 2021 au Bénin. Il s’agit entre autres du Nigeria, du Niger, du Ghana, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Bénin (pays hôte). Parmi les ces pays invités, quatre ont déjà confirmé. Cette rencontre de la zone ouest est une initiative de la Confédération Africaine de randonnée pédestre (CARP) qui découle de la mise en œuvre de son plan d’action. Elle vise plusieurs objectifs.

Selon le président de la ligue Littoral du sport pour tous et membre du comité d’organisation, Olympe Houndjè, cette rencontre Ouest-africaine de la CARP a pour but «de créer un cadre de rencontre pour un partage d’expériences entre fédérations membres de cette confédération, d’organiser des compétitions de randonnée pédestre pour la détection des meilleurs athlètes des différentes fédérations ». Elle a pour objectif aussi «de concrétiser un projet d’organisation harmonisée d’un grand rassemblement de randonnée populaire national, sous régional voir continental » et «de rendre visible les actions des fédérations surtout informer les populations sur les bienfaits des activités physiques sportives ».

Activités diverses

Plusieurs manifestations sont prévues durant cette rencontre. Il est prévu diverses compétitions de fitness, de randonnées pédestres, de mini-randonnées pédestres, l’assemblée générale de la CARP, une formation des moniteurs, un panel sportif sur le thème « La Randonnée pédestre au service du développement » suivie de diverses communications et deux grandes randonnées. Le délégué technique de la CARPE et représentant du sous-comité compétition de cette rencontre, le Colonel Rodrigue Djimenou a indiqué qu’il est prévu une randonnée d’endurance. Elle va réunion 12 athlètes par pays et est longue de 10 Km. Le circuit est déjà défini et homologué par la CARP, il ne reste qu’à le baliser. Le circuit est donc dans les normes d’une randonnée pédestre et est composé de banc de sable, de terre battue, de marais, de cocoteraie avec des dénivelés aussi bien en profondeur qu’en hauteur, artificiels et naturels.

Les participants sont répartis en trois catégories que sont sénior (20 à 34 ans), vétéran 1 (35 à 44 ans) et vétéran 2 (45 à 55 ans). La Fédération béninoise d’athlétisme a été mise à contribution pour fournir des juges-arbitres. Il est prévu aussi une randonnée populaire qui concerne tout le monde. Elle est dénommée « grande randonnée pédestre internationale de la route des pêches ». Le départ de cette randonnée va se faire au carrefour de Fidjrossè plage à Cotonou et l’arrivée est au niveau de la porte de non retour à Ouidah. Elle est longue de 31 Km 500.

Un dress code

La représentante du sous-comité markéting et communication, Carmelle Codjia Togbénon a présenté le maillot de cette rencontre randonnée et a aussi donné le dress-code. A l’en croire, à défaut d’avoir le maillot, les participants à cette randonnée populaire peuvent arborer un tee-shirt blanc sans aucune effigie. Elle a aussi invité les sponsors à se positionner sur les différentes activités prévues au cours de cette rencontre internationale. Les organisateurs rassurent que les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises. En ces temps de pandémie, les gestes barrières seront strictement respectées.