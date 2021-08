L’impact de certaines crypto-monnaies sur le marché financier inquiète visiblement au plus haut niveau les autorités américaines. Il s’agit par exemple du stablecoin qui offre plus de stabilité aux utilisateurs que les autres crypto-monnaies. En effet, le stablecoin est directement lié à des actifs réels tels que le dollar ou l’or. Cette monnaie électronique a déjà été au centre de plusieurs rencontres à cause de ses multiples caractéristiques.

Il y a quelques semaines, la secrétaire au Trésor Janet Yellen avait eu une rencontre avec le groupe de travail du président sur les marchés financiers. « Réunir les régulateurs nous permettra d’évaluer les avantages potentiels des stablecoins tout en atténuant les risques qu’ils pourraient poser aux utilisateurs, aux marchés ou au système financier », avait lancé l’officielle américaine au cours de la rencontre. Certains experts indiquent déjà que ces crypto-monnaies seront combattues à cause de la menace qu’elles représentent pour les systèmes de paiement conventionnels qui existent.

Le stablecoin passe à 110 milliards de dollars

Les gouvernants pourraient perdre le monopole qu’ils détiennent sur l’émission de monnaie à cause des caractéristiques du stablecoin. En effet, la crypto-monnaie peut équivaloir à de la monnaie réelle dans certaines conditions. D’une valeur initiale de 28 milliards de dollars au début de l’année, le stablecoin est passé à 110 milliards de dollars au mois dernier. Son usage lors des transactions commerciales permet la suppression de beaucoup de contraintes telles que les intermédiaires.