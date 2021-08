A l’occasion du deuxième anniversaire de décès de la légende du Couper-décaler, Dj Arafat, son protégé Ariel Sheney a sorti un single en featuring avec lui, qu’il aurait enregistré depuis son vivant. Pour Ariel Sheney, il n’est pas question de parler d’Arafat au passé et c’est pour ça qu’il a publié sur sa chaîne YouTube officielle la version audio de « Tala N’dilé », un single sur lequel ils ont collaboré et qui n’était pas encore finalisé quand le Daïshikan s’en était allé le 12 août 2019.

Dans la chanson Dj Arafat appelle tout le monde à vivre en harmonie avec la nature, et surtout, avec Dieu. Mais cette harmonie sa mère Tina Glamour ne veut pas la vivre avec Ariel Sheney. Alors que le titre a déjà comptabilisé plus 600 mille vues sur YouTube et plus de 33 milles likes en moins de 5 jours, la mère du défunt artiste veut que la chanson soit retirée ou que la voix de son fils soit effacée. Dans un message audio qu’elle a publié, elle a affirmé avoir déjà prévenu Sheney de ne pas mettre le titre en ligne.

“Efface la voix de mon enfant”

« Petit Ariel sheney, le titre que tu as sorti pour les deux ans de mon fils, de ton mentor qui est Dj Arafat, je t’ai dit de ne pas sortir ça. Moi j’ai un principe, quand on ne m’écoute pas, c’est qu’on s’attaque à moi », a fait savoir la mère de la Chine. « Je n’aime pas l’affront, efface la voix de mon enfant, » a insisté la Tina Glamour. Le qualifiant de « profiteur », Tina Glamour, qui pourtant du vivant de son fils n’avait pas entretenu de bonnes relations avec lui, a averti Sheney qu’il « aura le papier qu’il faut pour que tu retires cette chanson qui sent ».