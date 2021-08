Au Sénégal, l’affaire Kilifeu a mis en exergue le trafic de visas dans le milieu artistique. Des artistes qui, pour voyager lors d’une prestation embarquent des personnes qui les rémunère ou non pour leur permettre de bénéficier facilement d’un visa vers l’occident. Tout est parti d’une vidéo dans laquelle le rappeur Kilifeu parlait d’un trafic supposé de visas, une vidéo qui a fait le buzz et mis au grand jour une affaire que tout le monde connaissait mais toujours gardée sous silence.

Mais un autre artiste est venu dire ses vérités dans cette affaire. Pour Carlou D, ce n’est juste une affaire de rémunération ou de trafic rémunéré. « C’est un problème super compliqué. Parce que, si tu es artiste, tout le monde vient vers toi. Que ce soit vos frères ou bien même vos amis avec qui tu passes tout le temps. Avant même qu’il soit un problème financier, c’est parfois un problème de famille », a affirmé Carlou D interrogé pendant le festival Afrik Impact.

Pour l’artiste, la situation peut compliquer la tâche aux autres artistes, même les plus honnêtes. « Il faudrait que les artistes cessent ces pratiques. Parce que non seulement, ça pourrait les bloquer à ne plus mettre les pieds à l’étranger, mais également, ils peuvent se retrouver en prison »