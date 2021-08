Des responsables irakiens ont annoncé que les États-Unis ont commencé à restituer plus de 17 000 objets anciens pillés et sortis en contrebande d’Irak après leur invasion en 2003. Les ministères irakiens de la Culture et des Affaires étrangères ont déclaré que les autorités américaines avaient conclu un accord avec le gouvernement de Bagdad pour restituer les trésors saisis auprès de marchands et de musées aux États-Unis, y compris une tablette d’argile vieille de 3 500 ans portant une partie de l’épopée de Gilgamesh.

« Le gouvernement américain a saisi certains des objets et les a envoyés à l’ambassade [irakienne]. La tablette de Gilgamesh, la plus importante, sera restituée en Irak le mois prochain après la finalisation des procédures légales », a déclaré mardi le ministre de la Culture Hassan Nadhim à l’agence de presse Reuters. Des dizaines de milliers d’antiquités ont disparu d’Irak après l’invasion de 2003 qui a renversé le dirigeant Saddam Hussein.

L’une des premières œuvres littéraires au monde

Beaucoup d’autres ont été introduits clandestinement ou détruits par le groupe armé ISIL, qui détenait un tiers de l’Irak entre 2014 et 2017 avant d’être vaincu par les forces irakiennes et internationales. L’épopée de Gilgamesh est un ancien conte sumérien considéré comme l’une des premières œuvres littéraires au monde. Les autorités américaines ont saisi la tablette de Gilgamesh en 2019 après qu’elle ait été passée en contrebande, mise aux enchères et vendue à un marchand d’art de l’État de l’Oklahoma et exposée dans un musée à Washington, a annoncé le ministère de la Justice.

Un tribunal a ordonné sa confiscation le mois dernier. Un antiquaire américain avait acheté la tablette à un marchand basé à Londres en 2003. Nadhim a déclaré que les autres artefacts rendus comprenaient des tablettes inscrites en écriture cunéiforme. L’héritage ancien de l’Irak a été décimé par les conflits, les destructions et les pillages, surtout depuis 2003, les archéologues affirmant que des milliers d’autres pièces sont toujours manquantes.