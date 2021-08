Au Zimbabwe, la mort d’un lion a suscité une vague d’indignations auprès des associations de défense des animaux. Il s’agit d’un lion âgé de 12 ans et qui est appelé Mopane. Selon les informations rapportées par le quotidien zimbabwéen NewsDay, l’animal a été abattu par un Américain chasseur de trophée. L’homme du nom de Phillip Smith a réussi à maîtriser l’animal avec un arc et une flèche.

Piégé hors du parc

Le félin a été piégé hors du parc Hwange vers une concession de chasse appelée « Antoinette » selon les précisions rapportées par le quotidien local. Le lion aurait été tué après plusieurs heures d’observation. L’animal aurait été abattu lors d’un safari organisé par Chattaronga. Il s’agit d’une structure qui est spécialisée dans l’organisation de safari de chasse. Même s’il s’agit d’une pratique autorisée, les organisations de défense des animaux ne cachent pas leur aversion pour ce type de chasse.

L’organisation s’insurge

C’est le cas de la présidente de The Humane Society of the United States qui est une organisation qui fait la promotion de la défense des animaux à l’échelle internationale. « Encore un chasseur de trophées qui dépense des dizaines de milliers de dollars pour s’offrir le frisson de tuer à l’autre bout du monde et montre le pire de l’humanité. Les États-Unis présentent la distinction honteuse d’être les plus grands importateurs de trophées de chasse. Ça suffit. ! », a déploré Kitty Block.