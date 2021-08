Ce vendredi 13 août, une ancienne députée brésilienne, Flordelis dos Santos de Souza, accusée d’avoir orchestré l’exécution de son mari en juin 2019, a été arrêtée suite à la levée de son immunité parlementaire. Largement connue au Brésil, Flordelis a été accusée de meurtre il y a un an avec 10 autres complices présumés dans la mort de son mari, le pasteur Anderson do Carmo. Il a été abattu avec trente balles dans le garage de leur maison. Toutefois, sa position de députée fédérale représentant l’État de Rio de Janeiro l’avait soustraite à des poursuites.

Mercredi, la chambre basse du Brésil a massivement voté 437 pour et 7 contre pour la levée de son immunité. Un juge a ordonné son arrestation peu de temps après, à la demande des procureurs de la République. L’avocat de Flordelis, Anderson Rollemberg, a critiqué l’arrestation et a promis de faire appel lundi matin. « Totalement arbitraire », a-t-il écrit dans un message WhatsApp. « Elle est allée à toutes les audiences et elle portait un bracelet à la cheville ».

Une sombre histoire d’argent

L’affaire Flordelis a fasciné le Brésil pour plusieurs raisons dont le profil inhabituel de l’accusé. Ancienne pasteur évangélique et chanteuse, Flordelis est devenue célèbre en adoptant des dizaines d’enfants. L’auteur présumé du meurtre, l’un des enfants biologiques du couple, a tout avoué dès le lendemain des faits. Au total, 11 membres de la famille élargie, dont une petite-fille, ont été inculpés pour cet homicide, apparemment organisé par Flordelis pour de sombres histoires d’argent.

Lutte de pouvoir au sein de la famille

Le meurtre brutal de son mari a touché une corde sensible dans un État où de puissants groupes criminels organisés et des intermédiaires évangéliques ont développé des liens étroits ces dernières années. La police a allégué que le meurtre de Carmo est survenu au milieu d’une lutte de pouvoir au sein de la famille tentaculaire. Des images télévisées vendredi soir ont montré la police de Rio de Janeiro escortant Flordelis de chez elle dans une voiture de police, tenant une Bible.