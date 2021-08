Alors que les relations diplomatiques entre Moscou et Washington ont semblé s’améliorer après le sommet entre les dirigeants des deux pays, c’est tout le contraire qui se dessine depuis quelque temps. Les États-Unis ont remis à la Russie une liste de 24 diplomates qui doivent quitter le pays d’ici le 3 septembre en raison d’une limite de trois ans fixée par les USA, à la période d’affectation du personnel russe aux États-Unis. L’information a été donnée par l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov au magazine The National Interest au cours d’un entretien.

« Malheureusement, la situation ne s’améliore pas. Les missions diplomatiques russes aux États-Unis sont toujours contraintes de travailler sous des restrictions sans précédent qui non seulement restent en vigueur, mais sont renforcées », a déclaré l’ambassadeur au cours de l’interview, dont les propos sont postés sur la page Facebook de l’ambassade ce lundi. « Indépendamment des déclarations de l’administration Biden concernant le rôle important de la diplomatie et la volonté de développer des relations stables et prévisibles avec notre pays, la présence diplomatique russe connaît des grèves continues », a poursuivi Antonov.

La mesure ne s’applique à aucun autre pays

« Les collègues américains font preuve de persévérance et de créativité dans cette affaire. Les expulsions de diplomates sont parfois mises en œuvre sous des prétextes farfelus. En décembre dernier, le département d’État a unilatéralement fixé une limite de trois ans à la période d’affectation du personnel russe aux États-Unis, pour autant que nous le sachions, ne s’applique à aucun autre pays », a déclaré le diplomate au cours de l’interview. Selon l’ambassadeur, les vingt-quatre diplomates qui devront partir du pays avant le 3 septembre, partiront tous presque sans remplacement puisque Washington a resserré les procédures de délivrance de visas.