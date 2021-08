Ce jeudi 26 août 2021 a été un jour particulier non seulement pour la jeune présidence de Joe Biden, mais aussi pour l’ensemble des États-Unis, ainsi que pour ceux qui vivent en Afghanistan. Treize militaires américains et au moins 95 Afghans ont été tué dans une attaque terroriste de l’Etat islamique au milieu des efforts d’évacuation américains de Kaboul. Alors que le bilan de l’attaque se poursuit et que le président ait promis de répondre sévèrement, des républicains l’appellent déjà à la démission.

L’échec catastrophique de Joe Biden

« Joe Biden, Kamala Harris, Antony Blinken, Lloyd Austin et le général Milley devraient tous démissionner ou faire face à la destitution et à la destitution », a tweeté la sénatrice Marsha Bckbularn. Le sénateur Josh Hawley, a quant à lui imputé les décès à « l’échec catastrophique de Joe Biden en matière de leadership. Il est maintenant douloureusement clair qu’il n’a ni la volonté ni la capacité de diriger. Il doit démissionner ». Également, la représentante Madison Cawthorn, a demandé au Cabinet de Biden d’invoquer le 25e amendement pour le destituer en tant que président.

Le pire est à venir

Ce vendredi également, le candidat au poste de gouverneur de New York, Lee Zeldin a appelé le président Biden à démissionner à la suite de l’attaque terroriste ajoutant qu’il pense que le président a un « Cabinet fantôme ». « Il doit y avoir beaucoup de responsabilité, et je ne crois vraiment pas que ce président puisse rester dans cette position », a déclaré le républicain sur une station radio. « Je crois qu’il devrait démissionner », a-t-il déclaré tout en indiquant que c’est son opinion. « Je ne pense pas qu’il soit à la hauteur et je pense que le pire est à venir parce que toutes ces autres nations regardent ce qui se passe et voient cette vulnérabilité », a-t-il poursuivi.