Mauvaise nouvelle pour le célèbre chanteur américain Bob Dylan. En effet, ce dernier fait face à une accusation d’agression sexuelle portée par une femme qui a décidé de le poursuivre devant un tribunal de l’Etat de New York. La présumée victime a déposé une plainte le vendredi 13 août dernier dans laquelle elle assure avoir été agressée sexuellement par l’artiste, il y a environ soixante ans pendant qu’elle était âgée de 12 ans.

Il l’a aussi menacé physiquement

Selon le document, les faits se seraient déroulés entre avril et mai 1965. La plainte a par ailleurs indiqué que Bob Dylan a aussi menacé physiquement la femme, dont on ne connaît que les initiales, J.C. Plusieurs agressions en question, se seraient déroulées dans l’appartement new-yorkais du chanteur, situé dans le Chelsea Hotel. L’artiste a « abusé de son statut de musicien pour fournir de l’alcool et des drogues à J.C., et pour l’agresser sexuellement à plusieurs reprises », indique la plainte. La plaignante a également mis l’accent sur le fait que Bob Dylan lui a causé « de graves dégâts psychologiques et un traumatisme émotionnel ».

Cependant, le porte-parole de Bob Dylan a rejeté cette accusation. Dans un communiqué, il a déclaré que « l’accusation vieille de 56 ans est fausse et sera vivement combattue ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une célébrité est visée par une plainte pour agression sexuelle. Au cours de la semaine dernière, le prince Andrew, second fils de la reine d’Angleterre avait été visé par une plainte qui concernait le financier Jeffrey Epstein.