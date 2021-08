Un policier a été abattu lors d’une fusillade mardi à l’extérieur du bâtiment du Pentagone, d’après des agents des forces de l’ordre qui se sont confiés à CNN. L’incident s’est produit sur la plate-forme de bus du complexe du Pentagone et a entraîné le verrouillage du bâtiment sans que le personnel ne soit autorisé à accéder à l’intérieur, selon un message envoyé par haut-parleurs aux agents du Pentagone par l’Agence de protection des forces du Pentagone.

Le verrouillage a depuis été levé, a annoncé l’agence plus tard mardi. « Le Pentagone a levé le verrouillage et a rouvert. Le couloir 2 et l’entrée du métro restent fermés. Le couloir 3 est ouvert à la circulation piétonne », a tweeté l’agence. L’événement s’est produit à l’extérieur du bâtiment sur la plate-forme Metro Bus, qui est une entrée majeure du Pentagone utilisée par des milliers de personnes chaque jour entrant et sortant du bâtiment.

Le porte-parole de l’Agence de protection des forces du Pentagone, Chris Layman, n’a pas voulu dire s’il y avait un tireur impliqué ou si des personnes avaient été blessées, mais Arlington Fire & EMS a tweeté qu’ils « avaient rencontré plusieurs patients », tout en répondant à un « incident de violence active » dans la région du métro du Pentagone. Le statut des patients n’a pas été immédiatement communiqué.

Des enquêtes en cours

La zone où l’incident a eu lieu est « toujours une scène très active » pour les enquêteurs, a déclaré un responsable à CNN. Les responsables du Pentagone « coopéreront pleinement avec les autorités locales et fédérales », a ajouté le responsable. La fusillade signalée à un arrêt de bus du Pentagone a interrompu les transports en commun vers le complexe massif. Les métros et les bus contournent désormais la zone, selon la Washington Metropolitan Area Transit Authority. « Nous continuerons de le faire jusqu’à ce que nous soyons informés que c’est sûr », a déclaré à CNN la porte-parole de WMATA, Sherri Ly.