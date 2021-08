Emmanuel Acho est animateur et producteur de « Conversations inconfortables avec un homme noir », une série Web sur le racisme « pour favoriser un dialogue ouvert et inconfortable ». Dimanche dernier, Acho a accueilli Lil Wayne. Une occasion pour le rappeur quintuple lauréat d’un Grammy, de s’ouvrir sur son désir d’inspirer les autres à prendre leur santé mentale au sérieux et à demander de l’aide au besoin. Mais surtout une occasion de parler de sa tentative de suicide à 12 ans. Et s’il est encore en vie, a révélé Lil Wayne, il le devait à un policier, Robert Hoobler. Aujourd’hui, le rappeur reconnaissant, offre son aide financière inconditionnelle au policier.

Une tentative manquée

Dimanche au cours de ses conversations avec Acho, Lil Wayne s’est ouvert sur un pan secret de sa vie. En 2018, l’auteur avait déjà révélé que l’incident marquant de son adolescence, une blessure par balle alors qu’il avait 12 ans, n’était pas un accident. Mais si en 2018, le rappeur n’avait pas donné plus de précisions, avec Emmanuel Acho, il a bien voulu revenir en détails sur les évènements.

À 12 ans déjà, le jeune Dwayne Michael Carter Jr avait la fibre musicale et un penchant prononcé pour le rap. Et pour vivre sa passion, Il arrivait à Michael de rater l’école. Une situation qui n’était pas du gout de sa mère a-t-il confié. Un matin de ses 12 ans, paniqué après avoir appris que sa mère savait qu’il avait sauté des cours et craignant qu’elle ne lui dise qu’il n’était plus autorisé à rapper, Dwayne Michael Carter Jr avait décidé de s’ôter la vie. Une décision excessive mais qui montrait déjà des problèmes mentaux avancés.

« Il a juste à dire un mot »

« J’ai décroché le téléphone, j’ai appelé la police. Oui, je savais où elle avait mis son arme et c’était dans sa chambre. Et donc je suis allé dans sa chambre, j’ai attrapé l’**me, (…) regardé dans le miroir, appuyé sur la gâ****te, (…) tiré dans ma poi***ne. Je visait mon cœur » confiera le rappeur. Mais ce jour-là Lil Wayne ne succombera pas à sa blessure, et cela grâce aux agents de police dont Robert Hoobler qui étaient arrivés suite à son appel.

L’agent de police contrairement aux autres se préoccupera bien plus de l’état de cet enfant gisant sur le sol et baignant dans son sang, quand les autres étaient bien plus intéressés par son arme à feu et la recherche de présence de drogue. L’agent Hoobler transportera lui-même l’adolescent à l’hôpital. Des années plus tard, le rappeur à succès a retrouvé l’officier, qui lui a dit: « Je ne veux rien, je veux juste dire que je suis heureux de voir que j’ai sauvé une vie qui comptait ». Mais ce dimanche, le rappeur remettait cela disant que Robert Hoobler avait « juste à dire un mot » pour que lui Lil Wayne, lui vienne en aide pour « quoi que ce soit ».