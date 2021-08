Mauvaise nouvelle pour le prince Andrew d’York, deuxième fils de la reine d’Angleterre, dans l’affaire de l’homme d’affaires américain Jeffrey Epstein. En effet, le frère du prince Charles, est accusé d’abus sexuels par une femme. En effet, cette dernière du nom de Virginia Giuffre ainsi que son avocat ont indiqué avoir déposé une plainte hier lundi 09 août 2021 à New York contre l’homme âgé de 61 ans.

« Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu’il m’a fait »

Selon le document, la présumée victime a affirmé avoir été « remise dans un but sexuel » à plusieurs « hommes puissants » parmi lesquels figure le prince Andrew. Les faits se sont déroulés entre 2000 et 2002, à partir de l’âge de 16 ans. Elle a également indiqué avoir été sexuellement agressée trois fois, par ce membre de la famille royale britannique, dans les résidences de l’homme d’affaires dans les îles vierges et à New York, mais aussi à Londres dans la maison de Ghislaine Maxwell, une proche de ce dernier. Dans une déclaration transmise aux médias, Virgina Giuffre a indiqué : « Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts de rendre des comptes. J’espère que d’autres victimes verront qu’il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur ».

Notons que ce n’est pas la première fois que Virginia Giuffre accuse le prince Andrew d’York. Cependant, ce dernier avait rejeté en bloc ces accusations d’abus sexuels. En novembre 2019, il avait donné une interview dans laquelle il démentait ces informations. Pour rappel, l’homme d’affaires américain Jeffrey Epstein avait été notamment accusé de trafic de mineurs, qui lui a valu son incarcération. Pendant qu’il risquait la prison à vie, il avait été retrouvé pendu dans sa cellule.