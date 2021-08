L’ancien président américain Donald Trump a contesté sa défaite face à son adversaire Joe Biden lors de la course à la Maison Blanche de novembre 2020. Se projetant en 2024 où il espère candidater à la présidence, Trump espère qu’il va gagner les élections puisqu’il l’a déjà remportée deux fois, à savoir l’élection de 2016 et celle de 2020 qu’il estime aussi avoir gagnée. « Nous l’avons gagnée deux fois. Je l’ai gagnée deux fois et maintenant je dois la gagner à nouveau. Je suppose que si nous voulons sauver le pays, regardez … je prendrai une décision », a déclaré Trump dans une interview diffusé ce mardi.

« Ce ne sera peut-être pas avant un petit moment. Vous savez, beaucoup de gens aimeraient voir une décision immédiatement, mais peut-être qu’il y a aussi un grand groupe, dont peut-être moi-même, qui aimerait la voir après la mi-session », a ajouté le 45e président américain. Donald Trump fait de fausses déclarations répétées selon lesquelles il avait remporté l’élection présidentielle de 2020 et a déclaré que la course avait été « truquée » et entachée par une fraude électorale généralisée. Toutefois, il n’y a eu aucune preuve substantielle suggérant que les résultats des élections aient fait l’objet d’une fraude électorale généralisée.

Stupidité et incompétence de Biden

Lors de l’interview, l’ancien président a critiqué son successeur à propos de la situation à la frontière sud des États-Unis et la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. « Personne n’a jamais vu d’embarras comme celui-ci, entre la frontière et l’Afghanistan, [mais] je suppose que l’Afghanistan efface tout », a déclaré Trump. « Il n’y a jamais rien eu de tel… Une telle stupidité et incompétence donc je pense que vous allez être très heureux » a-t-il ajouté.

Une horrible fausse couche

L’ancien président républicain a vanté sa gestion de la situation en Afghanistan, tout en critiquant la gestion faite par Biden du retrait de l’armée américaine du pays. « Nous l’avions [l’Afghanistan] tellement sous contrôle, comme vous ne le croiriez pas que j’ai eu affaire à un, j’ai eu affaire aux talibans au plus haut niveau », a déclaré Trump. « Les militaires seraient sortis les derniers, pas les premiers. C’était la grosse erreur, ils ont pris les militaires et ils ont laissé 35 ou 45 000 personnes en danger. Ce fut une horrible fausse couche » a estimé Trump.