Guerre en Iran : face au pape Léon XIV, Sánchez critique la stratégie de Trump

Pedro Sánchez s’est rendu au Vatican ce mercredi 27 mai pour une audience de trois quarts d’heure avec le pape Léon XIV, première rencontre entre les deux responsables depuis le début du pontificat. À l’issue de l’entretien, le président du gouvernement espagnol a affiché une convergence totale avec le souverain pontife sur le dossier iranien, déclarant que « la paix ne se construit pas avec des missiles, mais avec le dialogue et le respect de la légalité internationale ».

Cinq thèmes au menu de l’audience

Sánchez a indiqué que l’entretien avait porté sur cinq sujets : la défense de la paix par la diplomatie, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, les migrations, l’intelligence artificielle et les droits des femmes. Sur le volet géopolitique, il a remercié Léon XIV pour son « engagement » en faveur du dialogue, formulant ainsi une critique de la stratégie militaire conduite par Washington et Tel-Aviv contre Téhéran depuis le 28 février 2026.

Depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes sur l’Iran, l’Espagne a refusé aux forces américaines l’accès aux bases militaires communes de Rota et Morón, provoquant des menaces de sanctions commerciales de la part de Donald Trump. Sánchez avait alors résumé la position espagnole : « Non à la guerre, non à la résolution des conflits par les bombes ».

Une visite apostolique en Espagne annoncée pour juin

Léon XIV, premier pape américain de l’histoire, a multiplié les appels au cessez-le-feu depuis le début du conflit. En avril, il avait dénoncé le « délire de toute-puissance » alimentant la guerre lors d’une vigile de prière à Saint-Pierre, et avait exigé l’ouverture de négociations. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, avait rejeté la notion de « guerre préventive » invoquée par Washington.

L’audience de ce jour fait office de prélude à la visite apostolique de Léon XIV en Espagne, prévue du 6 au 12 juin 2026. Le pape doit notamment prononcer un discours devant les Cortes Generales à Madrid le 8 juin — une première dans l’histoire de l’Espagne — avant de se rendre à Barcelone, Las Palmas de Gran Canaria et Santa Cruz de Tenerife.