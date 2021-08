Au centre d’une polémique sur le taux de participation à la présidentielle d’avril dernier, la Plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (OSC) a organisé le mercredi 18 août 2021 un atelier d’évaluation des initiatives prises par elle dans le cadre de ce scrutin. L’objectif selon la présidente Fatoumatou Batoko Zossou, est de donner la parole à plusieurs acteurs afin de recueillir leur perception, observation et recommandation pour améliorer la participation de la plateforme au processus électoral.

Pour éviter les troubles à l’ordre public

Les acteurs en question sont des représentants de la commission électorale nationale autonome, des partis politiques, des partenaires techniques et financiers et des forces de sécurité. Le Général François Fonteclounon qui représentait justement les forces de sécurité a demandé à la Plateforme de mener des actions de sensibilisation à l’endroit des leaders politiques susceptibles de créer des troubles à l’ordre public pour qu’on assiste plus aux violences électorales observées en avril 2021.

Le haut gradé a par ailleurs reconnu les mérites de la plateforme électorale des OSC surtout en matière de sécurité des populations lors du dernier scrutin. Il a notamment rappelé les ateliers du code électoral et la réalisation d’un Guide sur le rôle de la Police Républicaine pendant la période électorale. Le Général a même souhaité que ce guide soit envoyé dans les unités de la Police Républicaine et des Forces armées du Bénin.