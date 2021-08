Depuis que le nouveau coronavirus a fait son apparition dans le monde, tout en le plongeant dans une crise sanitaire, les regards sont tournés vers la Chine d’où la maladie a pris départ. A plusieurs reprises, l’administration de l’ancien président américain Donald Trump n’avait pas manqué de désigner Pékin comme responsable des nombreuses morts que la covid-19 a fait.

Pas d’information « bouleversante »

Parmi ces accusations, il était reproché à la Chine d’avoir laissé s’échapper le virus à partir d’un laboratoire de la ville de Wuhan, autrefois épicentre de la covid-19 dans le pays. Cependant, toutes ces allégations ont été rejetées par l’empire du milieu qui a estimé que cette affaire était politiquement détournée. C’est dans ce contexte qu’intervient un rapport élaboré par les services secrets américains dans lequel le silence du chef de l’Etat chinois, Xi Jinping, est condamné. Le document qui devrait être publié à la fin de la semaine prochaine, a été demandé par le président américain Joe Biden. D’après le média CNN, la version classifiée du rapport ne renferme pas d’information « bouleversante ». Aussi, les enquêteurs ne seraient-ils pas parvenus à savoir réellement s’il y a eu transmission naturelle de l’animal à l’homme, ou si la pandémie a été causée à la base par une accidentelle fuite du virus dans un laboratoire de Wuhan.

Un plan de l’OMS rejeté par la Chine

Notons que ce rapport américain intervient plus d’un mois après que la Chine ait rejeté le projet d’étude de l’OMS sur les origines de la covid-19. Le 22 juillet dernier, un haut responsable avait indiqué que Pékin a rejeté un plan de l‘organisation mondiale de la santé pour une deuxième phase d’enquête sur les origines de la maladie. « Nous espérons que l’OMS examinera sérieusement les considérations et les suggestions faites par les experts chinois et traitera véritablement la recherche de l’origine du virus COVID-19 comme une question scientifique, et éliminera toute ingérence politique » avait déclaré le vice-ministre chinoise de la commission nationale de la santé, Zeng Yixin.