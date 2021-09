20 années se sont écoulées depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui ont eu lieu notamment dans le centre de Manhattan à New York, aux Etats-Unis. Il s’agit de quatre attentats-suicides islamistes qui ont fait près de 3000 morts. A cette époque, c’était le républicain George W. Bush qui était président des Etats-Unis. Il avait par la suite décidé de riposter en ordonnant une intervention américaine en Afghanistan.

Plusieurs « forces du mal semblent à l’œuvre »

A l’occasion du vingtième anniversaire de cette tragédie qui a frappé les Etats-Unis en plein cœur, le 43e président américain a exprimé sa préoccupation concernant l’avenir de son pays. Lors d’un discours à Shanksville en Pennsylvanie, où l’un des quatre avions s’était écrasé, l’ancien locataire de la Maison Blanche a estimé que : « Notre nation et notre avenir en commun nous inquiètent ». Pour lui, plusieurs « forces du mal semblent à l’œuvre », s’agissant du climat politique aux Etats-Unis, tout en fustigeant « la colère, la peur et le ressentiment ». Notons qu’au cours de son intervention, George W. Bush a déploré une Amérique désunie.

Les Etats-Unis ont été marqués ces derniers mois, par de profondes divisions

« Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats du 11 Septembre, j’étais fier de diriger un peuple impressionnant, résilient et uni. Si on parle de l’unité de l’Amérique, ces temps semblent lointains » a-t-il déclaré. Pour mémoire, les Etats-Unis ont été marqués ces derniers mois, par de profondes divisions, notamment raciales suite au meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, le 25 mai 2020. En outre, ces propos de l’ancien chef de l’Etat américain interviennent après sa rupture avec le camp républicain, puisqu’il a refusé d’accorder son soutien au prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, à l’élection présidentielle de 2020.