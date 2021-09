C’est connu de tous. Depuis 2016, le président de la République Patrice Talon travaille à offrir l’eau potable à toute la population béninoise. A l’occasion des 100 jours de son deuxième mandat entamé en mai dernier, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole de son gouvernement a fait un point du chemin parcouru dans ce secteur.

« De 2016 à 2020, nous avons porté le taux de desserte en eau potable dans notre pays de 40 à 70%. Nous savons qu’il y a encore 30% des Béninois qui n’ont pas accès à l’eau potable. Et le Chef de l’Etat a pris l’engagement de couvrir les 30% restants d’ici 2023 » a-t-il déclaré face à la presse. Afin de satisfaire cette frange de la population encore dépourvue d’eau potable, un appel d’offre international a été lancé pour la réalisation de 95 systèmes d’adduction d’eau potable en milieu rural, lesquels vont impacter quelque 1,3 million d’habitants sans eau potable, informe l’ancien journaliste.

« Ce processus est en cours. Le dépôt et l’ouverture des offres sont prévus pour le 11 octobre prochain » a ajouté le Secrétaire général adjoint du gouvernement. Il annonce l’ouverture des chantiers si les offres sont ouvertes et que les lots sont adjugés au plus tard à la fin de cette année.