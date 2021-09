L’empereur mondial de la Fraternité Ogboni et ses huit ministres doivent encore attendre avant d’être fixés sur leur sort. Après l’audience de ce mardi 07 septembre, le tribunal de Cotonou a décidé de renvoyer leur dossier au 19 octobre prochain. Inutile de rappeler que les prévenus sont poursuivis pour « coups et blessures volontaires » et complicité de coups et blessures volontaires sur un jeune homme qui servait sous les ordres de Kabiessi Owolobè. Le 19 octobre prochain donc, le parquet fera ses réquisitions.

Ibrahim a une nouvelle fois brillé par son absence à l’audience

Ce mardi, il y a eu des dépositions à la barre mais le plaignant, Ibrahim, a une nouvelle fois brillé par son absence. Il aurait eu un malaise alors qu’il était en route pour le tribunal. C’est du moins, ce qu’a déclaré son avocat Me Béhanzin. Pour rappel, l’infortuné avait été bastonné dans la nuit du 23 au 24 juin dernier dans le Palais de l’empereur Kabiessi Owolobè à cause d’une affaire de Mobile Money. La vidéo de cette flagellation suivie d’un audio du flagellé, avaient échoué sur les réseaux sociaux le 18 juillet dernier.

C’est ainsi que la justice en a été informée. L’empereur sera par la suite , placé en garde à vue à la brigade criminelle avant d’être mis sous convocation après son passage devant le procureur de la république du tribunal de Cotonou. Ses huit ministres n’ont pas eu cette chance. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires.