L’Ong Global Citizen organise des concerts pour la planète le 25 septembre prochain. Le « Global Citizen live », aura lieu au quatre coins du monde. A Paris, la capitale française, on retrouvera sur scène, la diva de la musique béninoise Angélique Kidjo et plusieurs autres mégastars comme les Britanniques Elton John et Ed Sheeran. Doja Cat, H.E.R, Dj Snake , Black Eyes Peas, Charlie Puth, Christine and the Quenns et Fatma Said se produiront également dans la ville lumière. La participation d’Angélique Kidjo à ce concert n’étonne pas.

Son dernier album “Mother Nature” parle de respect et de préservation de l’environnement. A travers cet opus, la chanteuse béninoise alerte sur la situation de l’environnement qui ne fera qu’empirer si rien n’est fait. Pour ce concert du 25 septembre prochain, elle aura encore l’occasion de sensibiliser la planète avec son titre « Mother Nature ».

New York, Séoul, Rio de Janeiro, Londres, Los Angeles et Sydney en concert

Outre Paris où se produira Angélique Kidjo, les villes comme New York, Séoul, Lagos, Rio de Janiero, Londres, Los Angeles et Sydney accueilleront le même jour des concerts de « Global Citizen ». Les artistes appelleront les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté en se concentrant sur les menaces les plus urgentes, expliquent les organisateurs.