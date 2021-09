Une cheffe de milice a été condamnée lundi à 53 ans de prison après avoir été reconnue coupable d’accusations fédérales pour l’attentat à la bombe contre une mosquée du Minnesota en 2017. Emily Claire Hari, 50 ans, anciennement connu sous le nom Michael Hari, a été condamnée lundi par un tribunal fédéral du Minnesota pour l’attentat à la bombe contre le centre islamique de Dar al-Farooq à Bloomington, dans le Minnesota, a annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué.

Le procureur américain par intérim pour le district du Minnesota, W. Anders Folk, a déclaré dans un communiqué qu’il espère que la condamnation aidera les membres de Dar al-Farooq à se remettre de l’attaque. « Alors que nous marquons la clôture d’un chapitre douloureux, j’espère que les membres de Dar al-Farooq et la communauté confessionnelle au sens large touchés par cette attaque continueront à guérir et à retrouver un sentiment de sécurité », a déclaré Folk.

“Cela m’a endommagé, moi et ma communauté”

Hari, qui a récemment déclaré qu’elle était transgenre, risquait au moins 30 ans de prison après avoir été condamnée par un grand jury fédéral en décembre pour cinq chefs d’accusation liés à l’attentat à la bombe. Le directeur exécutif de Dar al-Farooq, Mohamed Omar, a demandé lundi au tribunal d’imposer une peine à perpétuité, selon l’AP. « Chaque fois que je veux prier ou aller à la mosquée, [les souvenirs de ce jour] sont un nuage noir… Je me sens terrorisé… cet agresseur est venu endommager et détruire notre sentiment de sécurité », a déclaré Omar. « Cela m’a endommagé, moi et ma communauté, » a-t-il ajouté. Le ministère de la Justice a déclaré que Hari avait créé un groupe terroriste de milice appelé « The White Rabbits » à Clarence, dans l’Illinois.

Deux autres complices

Hari a conduit une camionnette louée de l’Illinois à Bloomington avec deux autres complices, Michael McWhorter et Joe Morris, pour bombarder la mosquée. Les trois étaient arrivés à Dar al-Farooq vers 5 heures du matin le 5 août. Morris a utilisé un marteau pour casser la fenêtre d’un bureau et a lancé un récipient en plastique avec un mélange de carburant diesel et d’essence. McWhorter a ensuite allumé la mèche d’une bombe à pipe à poudre noire de 20 livres et l’a jetée par la fenêtre brisée. Les deux hommes ont ensuite couru vers le camion, où attendait Hari, et les trois sont retournés dans l’Illinois.