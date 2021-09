Au Bénin, la police ne fait plus dans la dentelle face aux malfrats. Après avoir abattu 10 présumés hors-la-loi le mercredi 08 septembre dernier à Cotonou, les hommes du Dgpr Soumaïla Yaya ont encore neutralisé trois divorcés sociaux dans la nuit du 09 du 10 septembre dernier à Parakou. Selon le commissaire de police du 3ème arrondissement de la métropole du Nord Ambroise Koffi, les trois malfrats ont dépossédé un taxi-moto de son outil de travail.

« Ce matin, aux environs de 2 heures, un conducteur de taxi-moto relevant de la structure Gozem a été dépossédé par violence de sa moto.En effet, il a été sollicité au carrefour « Papini » par son client pour le conduire au quartier Nima. Chemin faisant, il a fait croire au conducteur de Zem qu’il ne reconnait plus la voie qui mène à sa destination. Il souhaiterait qu’il fasse demi-tour pour emprunter une autre route » raconte le commissaire selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Le conducteur, sans protester fit demi-tour. Sur la route, il lui demande de ralentir. Sur ces entrefaites, un des acolytes de ce bandit sort de la brousse avec une machette et commence par s’en servir sur le taxi-moto. Celui-ci a eu la vie sauve grâce à la dextérité, à l’habilité et à l’agilité de la population, salue le commissaire. Informés du forfait, ce dernier et son équipe contactent les responsables de Gozem puisque le Zemidjan était un employé de cette structure.

« Ils ont opposé une désobéissance totale à la hauteur de leur témérité »

Grâce donc au dispositif de tracking se trouvant sur la moto volée, les policiers arrivent à la localiser. Ils débarquent dans la maison où se trouvaient trois personnes dont une femme. Sommairement interrogés, l’un d’eux affirme que c’est son jeune frère et deux de ses amis qui mènent ces genres d’opération, précisant que la moto volée a été déposée par ceux-ci dans la maison avant de reprendre la direction de la ville. La police arrête les trois personnes pour les besoins de l’enquête et installe un dispositif de surveillance autour de la maison.

Au retour des malfrats vers 05h 45, la police est informée et l’équipe d’intervention somme les bandits d’ouvrir les portes « puisqu’il s’agissait de deux pièces pour l’appartement ». « Ils ont opposé une désobéissance totale à la hauteur de leur témérité » indique le commissaire Koffi. La suite des évènements a été fatale pour eux, ils ont été abattus.