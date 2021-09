C’est la rentrée 2021-2022 à Canal+. Et à partir de ce jeudi 30 septembre 2021, les chaines Canal+ évoluent pour proposer le meilleur de la télévision et du divertissement. Cette rentrée rime avec des nouveautés qui ont été présentées aux médias ce mercredi 29 septembre 2021 à la boutique Canal+ située à Saint Michel à Cotonou. C’est à l’occasion d’une conférence de presse conjointement animée par Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin, Tumba Kongolo, responsable réabonnement, Raïssa Kouakanou, responsable boutique stade, Hedrine Dandjinou, responsable boutique Vodjê et Diriane Capo-Chichi, responsable boutique Porto-Novo.

La rentrée au Canal+, c’est quatre nouveautés introduites dans ses programmes qui se réinventent. La première nouveauté est l’arrivée de la toute première chaine d’éducation en Afrique francophone : Nathan Tv. A Canal+, on est conscient que plus que jamais, apprendre est une chance, une ouverture vers le monde, un trésor qui grandit de jour en jour. L’éducation étant une priorité des parents, Canal+ a souhaité avec son partenaire Nathan répondre cette attente en lançant cette chaine éducative qu’est Nathan Tv.

Cette chaîne réunit l’expertise et le savoir-faire de Canal+ en édition de chaîne thématique et de Nathan, acteur incontournable dans l’édition scolaire et parascolaire. S’adressant aux élèves du Cours élémentaire première année (CE1) au Cours moyen deuxième année (CM2), Nathan Tv propose des cours de français et de mathématiques, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe. Il est vrai que les programmes d’éducation varient selon les pays mais, Yacine Alao relève qu’il y a un socle commun et rassure que plusieurs professeurs de différents pays d’Afrique francophone, ont été mis à contribution. Ces cours sont une prolongation de ceux donnés à l’école pour mieux apprendre et comprendre ou réviser les acquis. Cette chaîne est accessible avec un abonnement Accès (5 000 FCFA).

Des contenus uniques

La deuxième nouveauté est l’avènement de la chaîne Canal+ Pop. En réalité, c’est la chaîne Canal+ Comédie qui devient Canal+ Pop. C’est désormais, la chaîne du grand divertissement, avec de l’humour, des émissions mais aussi des films et des séries incontournables. Elle est aussi disponible dès la formule Accès. Elle propose les programmes comme Le Parlement du Rire mais aussi des nouveautés telles que le jeu Burger Quiz. La rentrée chez Canal+ c’est aussi la réinvention de la chaîne Canal+ qui devient Canal+ Première.

Cette chaîne est la chaîne des premières diffusions et des évènements. C’est la chaîne 100% inédite avec des contenus uniques et exclusifs des derniers blockbusters, des plus grandes séries internationales, des documentaires événementiels ainsi que des séries Canal+ Original, des productions 100% africaines, réalisées et incarnées par des talents africains. Canal+ Première propose un nouveau rendez-vous qui célèbre toute l’Afrique : Sous la lumière, un magazine d’interviews, présenté par Robert Brazza.

Deux nouvelles séries

Dès octobre 2021, les abonnés vont avoir droit à de nouvelles émissions. Un tout nouveau rendez-vous culturel sera à suivre sur Canal+ première et de nouvelles émissions inédites sur Canal+ Pop pour faire le plein d’actu, de découverte, d’humour et de divertissement. Deux séries Canal+ Original seront diffusées sur Canal+ Première avec Manjak dès le 4 octobre et Mami Wata, le Mystère d’Iveza en novembre.

Quant aux chaînes Canal+ Action, Canal+ Elles et Canal+ Family, elles continuent d’offrir le meilleur de leurs genres. Il y a également les chaînes Canal+ sport qui offrent des matchs de football avec les championnats européens, la League des champions, l’Europa League, d’autres sports et des émissions comme Talents d’Afrique. La dernière nouveauté avec Canal+, c’est une nouvelle offre totalement anglophone. Il s’agit des packs DSTV, ENGLISH BASIC et DSTV ENGLISH PLUS à partir de 5 000 FCFA. Divertissement, série, information, jeunesse, sport et découverte sont des thèmes partagés en anglais.