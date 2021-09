La Fédération béninoise de basketball (FBBB) va organiser, le samedi 18 septembre 2021 à Porto-Novo, son assemblée générale élective pour renouveler les membres de son comité exécutif. Le secrétaire général sortant de cette fédération, Martin Djogui a publié la liste des prétendants aux différents postes. Au poste de président, il y a un duel entre le président sortant, Ismahinl Onifadé et son prédécesseur au poste, Alex Abdul Paraïso.

Le premier constat quand on consulte la liste des candidats aux différents postes est que le premier vice-président sortant Ganiyi Bakary, le secrétaire général sortant, Martin Djogui et le trésorier général sortant, Isaïe Zekpa ne sont plus candidats. Ganiyi Bakary a renoncé à sa candidature au profit de sa nouvelle haute fonction professionnelle. Martin Djogui et Isaïe Zekpa ont évoqué une décision personnelle et sage qui vise à laisser la place à des cadres plus jeunes après une vingtaine d’années passée au service de cette discipline.

Le second constat est qu’au poste de président, il y a deux prétendants et pas des moindres. Ismahinl Onifadé, président sortant auréolé de ses succès et des réformes apportés, est bien candidat à sa propre succession. Il sollicite un nouveau mandat pour continuer l’œuvre entamée et pour corriger les imperfections. Mais, pour cette élection, il a pour adversaire un ancien président de la fédération. Ejecté, il y a quatre ans après un mandat, Alex Abdul Paraïso veut reprendre la tête de la FBBB. Il a de nouvelles ambitions et sollicite donc le vote des délégués. Aux huit autres postes, 20 candidatures ont été enregistrées. Pour un bon déroulement de cette assemblée générale élective, le secrétaire général a déjà envoyé le rapport d’activités et le rapport financier aux délégués.